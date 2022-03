Här brinner Rysslands landstigningsfartyg upp i Ukraina

Minst ett av fartygen blev kvar brinnande i hamnen och ser ut att vara bortom all räddning.

Ett av dem är av Roputja-klass, samma fartygstyp som nyligen väckte stor uppmärksamhet när det seglade förbi Sverige under ett besök i Kaliningrad. En Ropucha har mer artilleri än hela svenska armén har förbandssatt idag.

Det brinnande fartyget i Roputja-klass kan ses hastigt lämna hamnen medan branden pågår ombord.

Ett annat fartyg, av så kallad Tapir-klass, ligger still och brinner mycket kraftigt medan stora explosioner ses inträffa ombord. Enligt ukrainas försvarsmakt handlar det om landstigningsfartyget Orsk.

Ett tredje fartyg av Roputja-klass ses lämna hamnen utan att ha träffats under attacken.

Det är oklart vilket fartyg i Roputja-klassen som är det som fattat eld, och vilket som klarat sig utan skador.

Clear footage of Russian naval vessels at #Berdyansk and aftermath of initial explosion. pic.twitter.com/RlQPYSa6P3

— WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) March 24, 2022