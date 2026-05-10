Här grips "svenskarna" i Polen efter attack mot norrman

De gripna är 17, 18, 19 och 23 år gamla – alla med invandrarbakgrund. Bilder från gripandet har publicerats av flera polska medier, med polisen i Pommern som källa.

Rånet ska ha skett i torsdags på gatan Stagiewna i centrala Gdansk. En norsk medborgare blev enligt polisen attackerad av en grupp män, hotad med kniv och bestulen på telefon och pengar i norska kronor.

Polska TVN24 uppger att angriparna tog mannens bankkort, telefon och pinkod.

De ska därefter ha tvingat honom att ta ut 4.787 norska kronor från en bankomat. Senare ska de själva ha använt kortet för ytterligare uttag och köp på sammanlagt 1.938 norska kronor.

Enligt åklagaren hade norrmannen tidigare under kvällen träffat en grupp svenska medborgare.

"Målsäganden, en norsk medborgare, kom till Gdansk den 4 maj med en vän. Två dagar senare, omkring klockan 21, besökte männen två pubar, där de drack alkohol, och gick därefter till en nattklubb. Där träffade de fem svenska medborgare och tillbringade tid tillsammans vid samma bord", uppger åklagaren Mariusz Duszynski, presstalesperson för distriktsåklagarmyndigheten i Gdansk.

Efter att sällskapet lämnat nattklubben ska norrmannen ha angripits av män som han tidigare hade träffat. En av angriparna ska ha tryckt en kniv mot hans bröst.

Polisen i stadsdelen Srodmiescie gick igenom övervakningsfilmer och annan information. Därefter kunde de identifiera misstänkta gärningsmän och ta reda på när de skulle resa till Sverige.

På fredagen åkte poliser till flygplatsen i Gdansk tillsammans med gränsvakter. Där greps de fyra männen innan de hann gå ombord på planet.

De gripna har förts till åklagare och delgetts misstanke om rån med kniv. En domstol har beslutat att de ska häktas i tre månader.

Rån kan ge upp till 15 års fängelse i Polen. Om kniv används kan straffet bli upp till 20 års fängelse.