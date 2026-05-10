© Polisen i Polen
 

Här grips "svenskarna" i Polen efter attack mot norrman

Publicerad 12 maj 2026 kl 15.51

Inrikes. Fyra invandrare med svenskt medborgarskap greps under dramatiska former på flygplatsen i Gdansk efter ett knivrån mot en norsk man i stadens centrum. De hade tidigare under kvällen festat med samme man. Nu riskerar de upp till 20 års fängelse.

Dela artikeln

De gripna är 17, 18, 19 och 23 år gamla – alla med invandrarbakgrund. Bilder från gripandet har publicerats av flera polska medier, med polisen i Pommern som källa.

Rånet ska ha skett i torsdags på gatan Stagiewna i centrala Gdansk. En norsk medborgare blev enligt polisen attackerad av en grupp män, hotad med kniv och bestulen på telefon och pengar i norska kronor.

Polska TVN24 uppger att angriparna tog mannens bankkort, telefon och pinkod.

De ska därefter ha tvingat honom att ta ut 4.787 norska kronor från en bankomat. Senare ska de själva ha använt kortet för ytterligare uttag och köp på sammanlagt 1.938 norska kronor.

Enligt åklagaren hade norrmannen tidigare under kvällen träffat en grupp svenska medborgare.

"Målsäganden, en norsk medborgare, kom till Gdansk den 4 maj med en vän. Två dagar senare, omkring klockan 21, besökte männen två pubar, där de drack alkohol, och gick därefter till en nattklubb. Där träffade de fem svenska medborgare och tillbringade tid tillsammans vid samma bord", uppger åklagaren Mariusz Duszynski, presstalesperson för distriktsåklagarmyndigheten i Gdansk.

Efter att sällskapet lämnat nattklubben ska norrmannen ha angripits av män som han tidigare hade träffat. En av angriparna ska ha tryckt en kniv mot hans bröst.

Polisen i stadsdelen Srodmiescie gick igenom övervakningsfilmer och annan information. Därefter kunde de identifiera misstänkta gärningsmän och ta reda på när de skulle resa till Sverige.

På fredagen åkte poliser till flygplatsen i Gdansk tillsammans med gränsvakter. Där greps de fyra männen innan de hann gå ombord på planet.

De gripna har förts till åklagare och delgetts misstanke om rån med kniv. En domstol har beslutat att de ska häktas i tre månader.

Rån kan ge upp till 15 års fängelse i Polen. Om kniv används kan straffet bli upp till 20 års fängelse.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 493829314

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 493829315

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Polisens tabbe: Råkade kasta Katja Nybergs "snortrör"

"Har hanterats som tuggummipapper." Avgörande beviset hamnade i soptunnan.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.