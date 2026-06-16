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Här grips "svensken" för mord på nyfött barn

Publicerad 16 juni 2026 kl 14.59

Inrikes. Svenska medier rapporterar om att en "svensk" blivit gripen för barnamord i Thailand. Det handlar om Karim Jaouadi, 39, som har svenskt medborgarskap. Vittnen berättar om att mordet ska ha föregåtts av mystiska ritualer.

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En man som är svensk medborgare och en kvinna med amerikanskt medborgarskap har gripits i Thailand efter att ett nyfött spädbarn hittats övergivet vid en kanal. Flickan avled senare.

Fallet utreds i Udon Thani i nordöstra Thailand. Enligt Pattaya Mail hittades barnet den 10 juni under ett träd nära en kanal i Mak Khaeng.

Trots räddningsinsatsen gick flickans liv inte att rädda. Barnet tros ha varit drygt en vecka gammalt.

Den 11 juni greps två utländska medborgare på ett hotell i centrala Udon Thani. De identifieras i thailändsk media som den 39-årige svenske medborgaren Karim Jaouadi och den 29-åriga amerikanska medborgaren Braiyden Lennox.

"Högljudd stammusik hela natten"
Expressen, som inte publicerar Jaouadis namn, skriver under rubriken "Svensk gripen för barnamord i Thailand" att flera personer vittnat om att paret före mordet utförde en "märklig ritual" tillsammans med ett spädbarn på ett kafé.

Personalen på ett hotell i Udon Thani uppger att paret spelade "högljudd stammusik" hela natten på sina mobiltelefoner.

Polisen misstänker att duon är barnets föräldrar. De kunde spåras med hjälp av övervakningsbilder och vittnesuppgifter.

De anklagas nu för att tillsammans ha begått planerat mord och för att ha övergett ett barn under nio år under omständigheter som ledde till döden. Enligt polisen var risken för barnets liv förutsebar när ett så litet spädbarn lämnades ensamt på platsen.

Myndigheterna uppger att duon kom till Thailand som turister, men att de har vistats i landet utan giltigt visum sedan mars 2026.

Enligt de initiala medieuppgifterna kan kvinnan ha fött barnet utan vårdhjälp i den närliggande provinsen Nong Khai innan de reste vidare till Udon Thani.

Under förhören ska båda delvis ha nekat till anklagelserna. Polisen uppger att de fortsatt bestrider centrala delar av ärendet, trots att de konfronterats med övervakningsmaterial.

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