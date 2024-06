Här predikar imamen ur koranen på minnesstunden för terrormördare polisen

Cirka 8.000 personer – bland dem Tysklands vänsterextrema inrikesminister Nancy Faeser – var på plats när minnet efter den mördade polisen Rouven L hedrades i Mannheim.

Den 29-årige polismannen mördades av en afghan som attackerade ett islamkritiskt torgmöte i staden i fredags.

En av talarna stack ut: Mustafa Aydinli, en imam från Yavuz Sultan Selim-moskén i Mannheim som fick stå på scen och läsa upp verser ur koranen på arabiska.

An imam read Islamic prayers at the funeral of the policeman murdered by the Muslim in Mannheim. Can you think of anything more sick? pic.twitter.com/W6uUUA1MJ1

— Way of the World (@wayotworld) June 4, 2024