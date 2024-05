Känd islamkritiker knivhuggen i livesändning

En video från attacken som sprids på sociala medier visar hur en knivman angriper och hugger mot flera personer på torget, där den islamkritiska föreningen BPE hade möte.

En polis som ingriper blir knivhuggen bakifrån i nacken, och strax därefter skjuts gärningsmannen av en annan polis.

Polisen är enligt Mannheimer Morgen svårt skadad.

Även Michael Stürzenberger, känd från bland annat den islamkritiska rörelsen Pegida, skadades. Hans tillstånd är oklart.

Attacken: Varning för starka och obehagliga bilder:

NEW - Brutal knife attack on Islam critic Michael Stürzenberger in Mannheim, Germany. Several people injured, suspect shot. pic.twitter.com/Zyet3Xhuqq

— Disclose.tv (@disclosetv) May 31, 2024