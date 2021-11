Här sätter Polen in vattenkanoner mot gränsstormarna

Tusentals invandrare från Mellanöstern befinner sig fortfarande vid gränsen mellan Vitryssland och Polen – och de tycks bli allt mer aggressiva.

På filmklipp som sprids på sociala medier ses hur grupper av män försöker storma gränsen med trädstammar och olika verktyg. De kastar också sten på polska soldater som skyddar gränsen.

Enligt det polska försvarsdepartementet har invandrarna även utrustats med distraktionsgranater av Vitryssland som de också använder mot soldaterna. Departementet uppger också att en soldat skadades under tisdagen när han träffades av en sten i ansiktet.

Nu har polackerna börjat svara med vattenkanoner för att skingra de objudna gästerna. Man använder sig också av tårgas, rapporterar Junge Freiheit.

Mer än 3.000 illegala invandrare beräknas befinna sig vid gränsövergången, där de slagit läger. Flera av dem som intervjuats i media uppger att de "aldrig" kommer att lämna platsen förrän de har blivit insläppta i EU.

#Belarus The situation at the border from a helicopter. Water cannons are being used. Migrants continue throwing stones at the Polish border. Look at Belarusian servicemen protecting the entrance to the checkpoint. Border guards and security forces who are unwilling to react pic.twitter.com/bkWNPiMHO2

