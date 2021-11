Polska barnens stöd till soldaterna vid gränsen

"Barn skickar teckningar till soldaterna i vilka de uttrycker tacksamhet till soldaterna som skyddar deras hemland", skriver nyhetsförmedlaren Visegrad 24.

Situationen vid gränsen mellan Polen och Vitryssland har varit fortsatt spänd, och grupper av illegala invandrare försöker med jämna mellanrum storma gränsen med våld.

Enligt Polen fortsätter de vitryska myndigheterna att bussa nya invandrare till gränsen, rapporterar Al Jazeera. På torsdagen uppges Vitryssland dock ha börjat utrymma ett läger vid gränsen och förbereda sig på att skicka hem en del av invandrarna.

Elementary schools from across Poland have joined a campaign meant to boost morale among the soldiers protecting the country’s borders.



Children are sending drawings to the soldiers, in which they express gratitude to the soldiers protecting their homeland.



— Visegrad 24 (@visegrad24) November 21, 2021