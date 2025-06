Här visar Ukraina upp sina svenska stridsfartyg

Stridsbåtarna – som i internationella sammanhang kallas CB90 (Combat Boat 90) – har levererats till Ukraina i flera omgångar.

Just nu är Sverige det enda land som ger betydande donationer till Ukrainas flotta. Den svenska marinen har också utbildat ukrainsk personal i hanteringen av båtarna, bland annat i Sverige.

Under ett tidigare reportage med TV4:s utrikesredaktion i våras berättade den ukrainske soldaten med aliaset ”Pirate” om sina erfarenheter:

– Svenskarna var otroligt vänliga och generösa med allting under vår utbildning i Sverige förra året. Det kändes verkligen som om de ville stötta Ukraina, sade han till TV4 Nyheterna.

I nuläget opererar Ukraina tio svenska stridsbåtar längs sin svartahavskust. Båtarna används bland annat för att bekämpa fientliga drönare, röja minor och transportera trupp. Enligt soldaten Artom, som sitter vid den tunga kulsprutan ombord, är uppgiften inte enkel:

– Nattetid är det förstås besvärligt att upptäcka och få träff på drönarna. Ryssarna har också byggt nya drönare med bättre manöverförmåga. Vi gör vårt bästa, och då och då skjuter vi ned de ryska projektilerna.

CB-90 combat boats, provided by Swedish partners, in service with the Ukrainian Navy. pic.twitter.com/8AHrnQN7D7

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 8, 2025