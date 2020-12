Högsta överdödligheten i Sverige sedan spanska sjukan

Det är SCB som nu rapporterar om att Sverige ännu en gång har en tydlig överdödlighet.

Totalt ligger dagens nivåer under vårens topp, men för personer som är 65 år och äldre är överdödligheten stor, heter det i ett pressmeddelande.

SCB har fått information om 8.088 dödsfall under november 2020. Under åren 2015–2019 dog i genomsnitt 7.383 personer under motsvarande period, vilket ger november 2020 en överdödlighet på 10 procent.

– Det är det högsta antalet dödsfall som uppmätts under en novembermånad sedan 1918, vilket var året då spanska sjukan bröt ut. Då avled 16.600 personer i november. Den högsta noteringen under 2000-talet var 2002, då det registrerades 7.720 dödsfall under november, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

– Överdödligheten är än så länge begränsad till åldersgrupperna 65 år eller äldre. För personer i åldern 0–64 år dog något färre under november än genomsnittet 2015–2019. För kvinnor i den åldersgruppen handlar det om en underdödlighet på 12 procent, och för män är det 2 procent.

Mellan den 12 och 27 november i år dog det varje dag fler personer än samtliga motsvarande dagar åren 2015–2019.

Flest döda under en dag i november för hela den jämförda perioden var den 15 november 2020, med 292 dödsfall.

– Vi ligger dock under vårens nivåer. Mellan den 29 mars och 1 maj avled minst 300 personer varje dag, säger Tomas Johansson.