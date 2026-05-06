IDF fortsätter skända kristna statyer i Libanon

Publicerad 7 maj 2026 kl 11.53

Utrikes. En cigarett i munnen på en Mariastaty i södra Libanon har blivit nästa uppmärksammade bild av israeliska soldaters behandling av kristna symboler. Efter att fotot fått stor spridning uppger Israels militär nu att incidenten "granskas".

Ett nytt foto från en gammal kristen by södra Libanon, som nu annekteras och jämnas med marken av Israel, har fått stor spridning på nätet.

På bilden syns en israelisk soldat som röker en cigarett och samtidigt har placerat en annan cigarett i munnen på en staty av Jungfru Maria.

Bilden har publicerats av organisationen Israeli Genocide Tracker och har väckt upprördhet internationellt.

Förra månaden spreds en annan bild från södra Libanon, där en israelisk soldat slog sönder en staty av Jesus med slägga. Även den bilden ledde till starka reaktioner.

Senare har även en oprovocerad våldsattack mot en ensam nunna i Jerusalem väckt uppståndelse.

KAN, Israels public service-bolag, uppger att militären utreder den senaste händelsen med Mariastatyn.

"Saken granskas", lyder beskedet enligt KAN.

Ärkebiskop Atallah Hanna vid den grekisk-ortodoxa kyrkan i Jerusalem, varnar för att angreppen mot kristna symboler och människor "inte längre är isolerade händelser, utan en del av ett återkommande mönster som hotar den kristna närvaron".

