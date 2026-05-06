IDF fortsätter skända kristna statyer i Libanon

Ett nytt foto från en gammal kristen by södra Libanon, som nu annekteras och jämnas med marken av Israel, har fått stor spridning på nätet.

På bilden syns en israelisk soldat som röker en cigarett och samtidigt har placerat en annan cigarett i munnen på en staty av Jungfru Maria.

Bilden har publicerats av organisationen Israeli Genocide Tracker och har väckt upprördhet internationellt.

Förra månaden spreds en annan bild från södra Libanon, där en israelisk soldat slog sönder en staty av Jesus med slägga. Även den bilden ledde till starka reaktioner.

Här slår IDF-soldaten sönder Jesus:



Krossar skallen på krucifixet med slägga.



Soldaten försvaras: "Avgudabilderna måste bort." https://t.co/qXyztFikDV — Fria Tider (@friatider) April 20, 2026

Senare har även en oprovocerad våldsattack mot en ensam nunna i Jerusalem väckt uppståndelse.

Israelens attack mot nunnan väcker kristen avsky:



Springer fram till äldre kvinnan och knuffar omkull henne bakifrån.



Sedan kommer 36-åringen tillbaka – och stampar på nunnan. https://t.co/Gk7igqL3pk — Fria Tider (@friatider) May 4, 2026

KAN, Israels public service-bolag, uppger att militären utreder den senaste händelsen med Mariastatyn.

"Saken granskas", lyder beskedet enligt KAN.

Ärkebiskop Atallah Hanna vid den grekisk-ortodoxa kyrkan i Jerusalem, varnar för att angreppen mot kristna symboler och människor "inte längre är isolerade händelser, utan en del av ett återkommande mönster som hotar den kristna närvaron".