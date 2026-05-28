Novus-mätning: Örebropartiet på 18,4 procent

Örebropartiet går kraftigt framåt i Örebro. I kommunvalet 2022 fick partiet 7,9 procent. I den nya mätningen, som Novus gjort på uppdrag av Nerikes Allehanda, landar siffran i stället på 18,4 procent.

Partiet har därmed ökat med över tio procentenheter sedan förra kommunvalet. Enligt NA:s beräkning skulle resultatet ge Örebropartiet tolv mandat i kommunfullmäktige. I dag har partiet fem.

Det placerar Örebropartiet före både Moderaterna och Sverigedemokraterna i kommunen.

Mätningen bygger på svar från 1.000 personer i Örebro kommun, som fått frågan vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag.

Socialdemokraterna är fortsatt störst. Partiet hade 30,6 procent i kommunvalet 2022 och får 34,0 procent i mätningen.

Om dagens styre vill fortsätta efter nästa val skulle det enligt undersökningen få majoritet i fullmäktige. Samtidigt markerar kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) mot både SD och Örebropartiet.

– Jag är beredd efter det här valet att föra samtal med alla partier utom Sverigedemokraterna och Örebropartiet om att bilda ny majoritet, säger John Johansson till SVT Nyheter Örebro.

Mest tappar Liberalerna jämfört med valresultatet 2022. Då fick partiet 6,8 procent i Örebro. I Novus-mätningen är siffran 3,1 procent.

– Det blev som en chock. Jag tror att det beror på den nationella rikssiffran och Tidöregeringen som vi i Örebro kommun känner oss långt ifrån, säger Karolin Wallström (L), oppositionsråd i Örebro.

Själv ger Markus Allard följande kommentar till SVT:

– För alla som är missnöjda med systematiskt felaktiga LVU-kidnappningar av barn tillhörande helt oskyldiga föräldrar, eller tortyren av äldre inom äldreomsorgen, eller det här med att de gräver upp hela jävla Örebro fast örebroarna försökt folkomrösta bort skiten – om man är missnöjd med det så är Örebropartiet det enda alternativet. Det är min kommentar, säger han.