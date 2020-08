Invandrares sexköp bortförklaras med "social utsatthet" och "bristande kunskap"

Tidigare idag skrev Fria Tider om hur invandrare är kraftigt överrepresenterade bland sexköpare.

8 av 10 sexköpare i Uppsala är födda i ett annat land, enligt P4 Upplands granskning.

Men nu bortförklaras sexköpen med att invandrarna inte vet bättre.

I en ny artikel på Sveriges Radios hemsida påstås det att "bristande kunskap om lagen" är en förklaring, och att Migrationsverket inte infört obligatorisk samhällsintroduktion för invandrarna.

– Sexköpslagen i Sverige är ju relativt ovanlig internationellt sett, så det är klart man behöver få information om hur lagen ser ut, säger Kerstin Isaxon, sexualupplysare på RFSU, till P4 Uppland.

Radiokanalen har även talat med etnicitetsforskaren Anna Bredström, som hävdar att man inte ska "peka ut" utlandsfödda. I stället ska man titta på klass, social utsatthet och trauma under uppväxten. Det påstås att sexköpare ofta har bakomliggande "trauman" i livet.

Hon hävdar också att information inte är allt utan betonar vikten av "fördomsfri diskussion". Informerar man invandrarna utifrån ett så kallat vi-och-dom-tänk upplever de sig vara utsatta för "rasism".

I sociala medier är det många som reagerar på rapporteringen.

"Bananrepublik. Det första man som nyinvandrad till Sverige måste lära sig är vad som gäller i Sverige, sedan språket. Klarar du inte det första spelat det ingen roll hur bra svenska du kan, du har inte här att göra", skriver SD-politikern Jörgen Fogelklou på Twitter.

"Om en svensk man köper sex ska han buras in på livstid och barnen ska omhändertas... typ. Men om en utrikesfödd köper sex så är han felinformerad och kan inte lastas. Well well well...", skriver en kvinna.