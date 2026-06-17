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Iranavtal beskrivs som ren kapitulation för USA

Publicerad 17 juni 2026 kl 13.04

Utrikes. Iran ska få 300 miljarder dollar, blir av med sina sanktioner och tar av allt att döma permanent kontroll över Hormuzsundet. I utbyte får USA ett vagt löfte om att Iran inte ska utveckla kärnvapen – medan supermakten själv tvingas dra sig tillbaka från regionen. Samförståndsavtalet mellan USA och Iran beskrivs nu som ett rent kapitulationsdokument.

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USA:s president Donald Trump krävde "villkorslös kapitulation" av Iran när han i våras attackerade landet tillsammans med Israel.

När allt fler uppgifter om avtalet med Iran framkommer anklagar kritiker nu i stället Trump för att ha villkorslöst kapitulerat.

"Svårt att föreställa sig en mer fullständig kapitulation", skriver den demokratiska senatorn Adam Schiff på X.

Han noterar att Iran enligt samförståndsavtalet "får sanktionslättnader, frigörande av frysta medel, möjlighet att exportera olja och en återuppbyggnadsfond på 300 miljarder dollar".

USA får i utbyte "en upprepning av det vaga löftet att Iran inte kommer att utveckla en kärnvapen".

Den amerikanske militäranalytikern och tidigare överstelöjtnanten Daniel Davis delar analysen att det rör sig om ett kapitulationsdokument.

– Man kan inte sätta läppstift på den här grisen. Så illa är det, säger han i en analys.

Flera medier har publicerat uppgifter ur avtalet, som inte offentligt presenterats än och som ska undertecknas officiellt på fredag i Schweiz.

Så snart avtalet är påskrivet ska finansdepartementet i Washington enligt utkastet öppna för export av iransk olja och petrokemiska varor.

Inom en månad ska trafiken genom Hormuzsundet enligt planen vara tillbaka på förkrigsnivå. USA ska dessutom dra tillbaka militära styrkor från regionen runt Iran.

Den stora punkten gäller dock pengar. Finansieringen av Irans rehabilitation ska enligt utkastet uppgå till minst 300 miljarder dollar.

Donald Trump har vid otaliga tillfällen attackerat sin föregångare Barack Obama för att han lät Iran få tillgång till 1,7 miljarder dollar av landets egna frysta medel år 2016 i samband med att Obamas Iranavtal tecknades. Att Trump nu själv ska bidra med 300 miljarder dollar till landet lär därmed bli svårt att sälja in.

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