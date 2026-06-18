Iranavtalet påskrivet: "Slutet för USA-imperiet"

Avtalet har undertecknats elektroniskt av både USA:s president Donald Trump och Irans president Masoud Pezeshkian.

Irans utrikesdepartements talesman Esmaeil Baghaei konstaterar att uppgörelsen nu har trätt i kraft. Ingen fysisk underteckningsceremoni i Schweiz kommer att hållas på fredag såsom tidigare uppgivits.

– Texten till Islamabadmemorandumet färdigställdes genom presidenternas underskrifter. Nu är det dags att pröva hur avtalet genomförs, säger han till IRNA.

Trump skrev under från slottet i Versailles utanför Paris.

– Det är undertecknat, sade Trump till reportrar när han lämnade Versailles.

Iran ska enligt avtalet gradvis öppna Hormuzsundet, medan USA ska lyfta sin blockad av iranska hamnar. Under de 60 dagarna ska nya samtal föras om Irans kärnprogram. USA ska samtidigt avveckla sina sanktioner mot Iran.

Något som särskilt uppmärksammats är att Iran också ska få tillgång till en fond på hela 300 miljarder dollar som en sorts skadestånd för kriget.

Esmaeil Baghaei säger samtidigt att Iran kommer att granska USA:s agerande hårt.

– Irans robotar är bara till för att avfyras, inte för att förhandlas om. Irans försvarsförmåga kommer inte att diskuteras i någon process med någon part, säger han.

Den konservativa profilen Tucker Carlson är känd för att ha försökt stoppa Irankriget innan det påbörjades, och för att på förhand ha varnat för dess katastrofala konsekvenser. I en ny videokommentar säger han att avtalet visar att USA inte längre kan tvinga ett land som Iran till underkastelse med militär makt.

Han jämför med hur det gick för Storbritannien efter den så kallade Suezkrisen, då den tidigare dominerande världsmakten fick se sig förnedrad av uppkomlingen USA.

– Med detta har USA officiellt erkänt att Iran är en aktör. Och det förändrar allt, på samma sätt som Suezkrisen 1956, en annan kris, ett annat krig om en smal vattenväg som handel passerar genom, gjorde slut på det brittiska imperiet, säger han.

Carlson jämför uppgörelsen med ögonblicket då Storbritanniens svaga ställning blev omöjlig att dölja.

– Med detta har USA visat att man, trots att man har världens bästa eller största eller åtminstone mest generöst finansierade militär, inte har den militära makten att påtvinga världens 34:e största ekonomi sin vilja, säger han.

Även i Iran framställs avtalet som en seger. Chefsförhandlaren Mohammad Bagher Ghalibaf säger enligt Fars att USA inte nått sina mål.

– Avtalet är ett protokoll över USA:s misslyckande. Folk kommer att se det och döma, säger han.