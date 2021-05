Israel rasar mot Kina efter inslag om USA-judar

Det var på tisdagen som statliga kinesiska CGTN sände ett inslag med programledaren Zheng Junfeng om striderna mellan Israel och Palestina.

Zheng ifrågasatte den officiella förklaringen, att USA:s stöd till Israel bygger på "gemensamma värderingar".

– Vissa anser att USA:s Israelvänliga politik kan spåras till det inflytande som rika judar i USA och den judiska lobbyn har över amerikanska utrikespolitiska beslutsfattare, sade han och fortsatte:

– På Forbes lista över de 40 rikaste i USA är 18 judar. Judar dominerar finansen, media och internetsektorerna.

Zheng Junfeng fortsatte dock med att hävda att den "verkliga förklaringen" till USA:s stöd till Israel skulle vara att amerikanerna ser Israel som ett instrument för att uppnå geopolitiska mål i regionen.

Israels ambassad i Kina reagerar dock starkt på inslaget.

"Vi är förfärade över att se flagrant antisemitism uttryckas i ett officiellt kinesiskt medieorgan. Vi hade hoppats att konspirationsteorier om att 'judar styr världen' hörde det förgångna till. Tyvärr har antisemitismen visat sitt fula ansikte igen", skriver ambassaden.

1/5 We are appalled to see blatant anti-Semitism expressed in an official Chinese media outlet, we have hoped that the times of the “Jew’s controlling the world” conspiracy theories were over, unfortunately anti-Semitism has shown its ugly face again.

— 以色列在中国 (@IsraelinChina) May 18, 2021