Israellobbyn lade 150 miljoner på att besegra en enda kandidat

Jamaal Bowman har blivit en av de mest Israelkritiska ledamöterna i kongressen och är därför också en självklar måltavla för Aipac.

I det demokratiska primärvalet i New York utmanades han av en annan svart man, den Israel-vänlige George Latimer som tagit emot tiotals miljoner kronor i donationer av Israellobbyn under sin politiska karriär.

Aipac satsade motsvarande 155 miljoner kronor på negativ valpropaganda mot Jamaal Bowman, och i valet vann Latimer stort.

Israellobbyns beteende – organisationen kontrollerar i praktiken vem som får sitta i kongressen – börjar väcka kritik i USA, även om frågan ännu är tabubelagd. Den republikanska kongressmannen Thomas Massie berättade tidigare i juni om hur samtliga republikaner i representanthuset har en egen "Aipac-person" som säger åt dem hur de ska rösta.

Även inom Demokraterna börjar röster höjas mot systemet. Demokratiska politiker anser att Aipac gått väl långt i fallet Jamaal Bowman och en kallar valet för en "overkill" från lobbyns sida, skriver Axios.

Ledamoten, som vill vara anonym, varnar för att Aipacs gränslösa beteende kan slå tillbaka mot organisationen, eftersom människor blir upprörda.

Den demokratiska representanten Jerrold Nadler säger till Axios att Aipac gott kunde ha nöjt sig med att satsa mindre pengar på kampanjen, då det såg ut som om Bowman ändå skulle ha förlorat.

Jamaal Bowman har också fått uppbackning av kollegor i representanthuset. En av dem, Alexandria Ocasio-Cortez, anklagar Aipac för att bedriva ett skräckvälde över kongressen.

An unspoken secret in Congress is that much of the reflexive, blind, unconditional vote support for nearly any Israeli gov action isn’t from actual agreement.



It’s from fear.



Reps are terrified of this . Of AIPAC. So they don’t vote their conscience. They vote their fear. https://t.co/0MmZnUtBTH

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 19, 2024