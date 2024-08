Stjärnornas antisemitiska show inför miljonpublik väcker oro

Antisemitismen i USA ser ut att vara på väg att bryta igenom på bred front – något som bekräftades av det stora intresset för söndagens samtal på "X Spaces" med titeln "Sanningen om sionismen".

Candace Owens är en mycket populär svart konservativ profil som nyligen bröt med det konservativa mediebolaget Daily Wire efter en konflikt med dess judiska grundare Ben Shapiro.

Under samtalet antydde Owens bland annat att judarna kan ha legat bakom mordet på USA:s tidigare president John F. Kennedy. Hon uttryckte också farhågor om att Israelkritik kan leda till döden.

– Tycker ni att det är normalt att nästan alla som talar om Israel måste säga att "jag vill inte bli dödad"? sade hon och konstaterade att Israel har "tagit över" USA.

Över 1,8 miljoner personer har lyssnat på samtalet, och en rad konservativa profiler rasar mot Candace Owens insats, skriver Mediaite.

Sarah Carter, som arbetar på Fox News, var en av dem som var snabb med att fördöma Owens uttalanden. Hon beskriver yttrandena som "ren antisemitism" och slår fast att det inte finns någon plats i den konservativa rörelsen "för en antisemit som Owens".

Även andra konservativa profiler som Gad Saad och Christopher Rufo uttrycker vrede över Owens retorik. Den senare antyder att hon jagar uppmärksamhet på sociala medier med hjälp av kontroversiella och extrema uttalanden. Rufo konstaterar att man, efter att Elon Musk avskaffade censuren, kan få mycket "negativ uppmärksamhet" på X genom att vara antisemit.

Den judiska Trump-aktivisten Laura Loomer uppger sig vara äcklad över att konservativa profiler som byggt sin karriär på pengar från judiska donatorer nu vänder sig emot sina tidigare välgörare.

Really wild watching so many conservative influencers who got their careers started by getting money from Jewish donors now say the most disgusting things about Jews. A lot of people are forgetting who helped them get to where they are today.

Även antisemiter har riktat kritik mot kvaliteten på den antisemitism som Candace Owens erbjuder, och pekar på att hon ofta kommer med felaktiga påståenden – som nyligen när hon hävdade att Stalin var jude. Owens har spridit diverse konspirationsteorier på sistone, bland annat den om att Frankrikes presidentfru Brigitte Macron egentligen är en man.

Candace Owens skriver själv på X att hon inte bryr sig om personangrepp från "etablissemanget". Hon utlovar också fler "förbjudna" samtal i framtiden.

1.6m views. Truly incredible. Our conversation seems to have ripped a hole through the universe and reduced the establishment to ad hominem attacks.

Thank you to the thousands of people who have signed up to support my work on locals! Many more “forbidden” convos to come.… https://t.co/H6pw7bqOj8

— Candace Owens (@RealCandaceO) August 19, 2024