Nu kan du rösta på årets antisemit

Organisationen Stop Antisemitism har öppnat omröstningen för att utse 2024 års antisemit.

Listan, som innehåller tio "finalister", syftar till att uppmärksamma personer som enligt organisationen spridit antisemitisk retorik under året.

Bland de nominerade finns politiker, aktivister och offentliga personer som anklagas för att ha bidragit till ökad antisemitism genom sina uttalanden och handlingar.

För svensk del är det särskilt ett namn som sticker ut – klimatprofilen Greta Thunberg. Så här lyder motiveringen gällande henne:

"Greta Thunberg har förvandlat sin klimataktivism till en plattform för judehat. Sedan massakern den 7 oktober har hon anslutit sig till protester klädd i palestinasjal och uttryckt förakt för den judiska staten. Från att skandera 'krossa sionismen'" på demonstrationer till att rikta in sig på israeliska deltagare i Eurovision, bidrar Thunbergs aktivism nu till att elda på fientlighet mot judar."

En annan av de nominerade är den amerikanska kongressledamoten Cori Bush, vars uttalanden efter Hamas attack den 7 oktober kritiserats.

Andra profiler som nämns är influencern Hasan Piker, MMA-utövaren Jake Shields, pokerprofilen Dan Bilzerian och den konservativa kommentatorn Candace Owens. Enligt Stop Antisemitism har de använt sina plattformar för att sprida desinformation, konspirationsteorier och antisemitisk propaganda.

Både Jake Shields och Dan Bilzerian uppmanar sina anhängare att gå in och rösta på dem.

Guys I don’t normally ask you to do things, but this is important, plz go vote for me https://t.co/sACLPqRV5Q

Bassem Youssef, som också är nominerad, skriver att han blir "förkrossad" om han inte vinner:

Guys please don’t let @RealCandaceO or @DanBilzerian beat me in this. An Arab should win this people . Also don’t vote for @hasanthehun , too much of a good hair , he is too handsome, he can’t win good hair AND this vote . Too unfair . I will be devastated if I lost to… https://t.co/1iScbzBT8T

— Bassem Youssef (@Byoussef) November 25, 2024