Netanyahu försvarar Musks hälsning: "En stor vän av Israel"

"Elon blir felaktigt smutskastad," skriver Netanyahu på X och konstaterar att Elon Musk är "en stor vän av Israel".

"Han besökte Israel efter massakern den 7 oktober [... och] har sedan dess upprepade gånger och kraftfullt stöttat Israels rätt att försvara sig mot genocidala terrorister och regimer som söker att utplåna den enda existerande judiska staten. Jag tackar honom för detta", skriver Netanyahu vidare.

Elon Musk, som donerade hundratals miljoner dollar till Donald Trumps kampanj, gjorde en armgest under insvärningsceremonin som många tolkade som en nazihälsning.

Netanyahu är dock inte den enda som försvarar Elon Musks beteende. Den amerikansk-judiska organisationen ADL, som motsvarar vänsterextrema Expo, kallar det Musk gjorde för en "klumpig gest".

Elon Musk har tidigare anklagats för antisemitism, men har bedyrat att han älskar judar och att han ser sig själv som "jude-aktig".

. @elonmusk is being falsely smeared. Elon is a great friend of Israel. He visited Israel after the October 7 massacre in which Hamas terrorists committed the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust. He has since repeatedly and forcefully supported Israel’s… https://t.co/VkBptanDmp

This is a delicate moment. It’s a new day and yet so many are on edge. Our politics are inflamed, and social media only adds to the anxiety.



It seems that @elonmusk made an awkward gesture in a moment of enthusiasm, not a Nazi salute, but again, we appreciate that people are on…

— ADL (@ADL) January 20, 2025