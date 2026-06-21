Israels tuffa kravlista på USA och Iran

Enligt Israel Hayom handlar det om att alla Hizbollahmedlemmar ska dras tillbaka norr om Litanifloden, att Hizbollahs infrastruktur söder om floden ska bort och att Israel ska ha full militär överhöghet i området trots att det ligger i Libanon – inte Israel.

Israels försvarsminister Israel Katz uppger samtidigt att det inte finns några begränsningar för israeliska soldater som agerar i Libanon.

– Som premiärminister Netanyahu och jag har klargjort: Israel kommer inte att dra sig tillbaka från säkerhetszonen i Libanon, säger Katz.

Enligt tidningen kan Israel samtidigt tänka sig att låta den libanesiska armén ta kontroll över vissa områden som i dag kontrolleras av IDF, som ett slags "testzoner".

Uppgifterna kommer efter att Israel Hayom rapporterat att personer nära Vita huset bedömer att ett verkningsfullt amerikanskt krav på israeliskt tillbakadragande från södra Libanon bara är en tidsfråga.

Donald Trump pressas för närvarande både av den amerikanska Israellobbyn och av en växande skara egna anhängare som börjat fråga sig om det råder israelisk överhöghet också i USA, och om det i så fall är rimligt i att fortsätta ha det på det viset.

Det råder sedan tidigare en splittring inom det Republikanska partiet i fråga om synen på Israel, där företrädare för den israeliska lobbyn kräver att konservativa profiler såsom Tucker Carlson ska uteslutas ur det offentliga samtalet i USA, med hänvisning till bristande lojalitet med Israel.

Netanyahu ska enligt personer i hans närhet ha beskrivit ett tillbakadragande från säkerhetszonen som en röd linje. Samma källor uppger att relationen med USA ”definitivt är en utmaning".