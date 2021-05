Journalist: Rätt att slå ihjäl 77-årig vit man som sa "n-ordet"

"En 77-årig vit kund på Dunkin Donuts var upprörd över något och han kallade en svart 27-årig anställd n-ordet. Brodern sade till honom att säga det igen. Det gjorde den gamle mannen. Brodern slog ned honom. Den gamle mannen föll, förlorade medvetandet och dog. Han jävlades och fick besked."

Så beskriver Toure Neblitt, tidigare programledare på vänsterkanalen MSNBC, händelsen som ägde rum förra veckan på ett Dunkin Donuts-kafé i Tampa i Florida.

Gärningsmannen, 27-årige Corey Pujols, misstänks nu för dråp.

Neblitt fortsätter på Twitter att försvara gärningsmannen.

"Om det fanns någon verklig rättvisa i det här landet, till skillnad från vit rättvisa, och om du då skulle gå till någons minimilönjobb och kalla dem n-ordet två gånger så skulle vad som än hände därefter vara juridiskt godtagbart."

Han beskriver också afrikanens handlande som självförsvar.

"Låtsas inte att slaget var den första våldsamma handlingen. Slaget var ett svar. Det var självförsvar. Att kalla någon n-ordet är våld."

På Twitter är andra användare oense om huruvida det är rätt att slå ihjäl vita människor på grund av deras språkbruk eller inte.

A 77 yo white customer at Dunkin Donuts was upset about something and he called a Black 27 yo employee the n-word. The brother told him say it again. The old man did. The brother knocked him out. The old man fell, lost consciousness, and died. He fucked around and found out. — Young Daddy (@Toure) May 12, 2021

If there was actual justice in this country, as opposed to white justice, then if you went to someone’s minimum wage job and called them the n-word twice, whatever happened after that would be legally acceptable. — Young Daddy (@Toure) May 12, 2021