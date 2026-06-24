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Gustaf Skarsgård var en av kändisarna som var på plats för att ta avstånd från SD:s "hat och dehumanisering".

Kändisprotest under Åkessons tal: "Töntar"

Publicerad 24 juni 2026 kl 15.33

Inrikes. Samtidigt som Jimmie Åkesson talade i Almedalen samlades tusentals personer vid ett kändisevenemang i Visby hamn för att protestera mot Sverigedemokraterna. SD-toppen Richard Jomshof är inte imponerad.
"Men snälla, vilka töntar", skriver han.

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Artisten Thomas Stenström hade ordnat arrangemanget, som hölls i samarbete med Greenpeace, vid samma tidpunkt som SD-ledarens tal.

På Instagram beskrev han det som "en folkfest som heter Vi är Sverige samtidigt som Jimmie Åkesson håller sitt tal i Almedalen".

Bland dem som deltog fanns skådespelaren Gustaf Skarsgård, tidigare simstjärnan Therese Alshammar och artisterna Titiyo, Erik Lundin och Maxida Märak.

– Det där är inte mitt Sverige, sade Stenström i sitt tal.

När konserten drog i gång klockan 12.00 fanns mellan 2.000 och 3.000 personer på plats, enligt polisen.

Jimmie Åkesson riktade inför talet kritik mot kändisar som enligt honom gärna tycker till men inte behöver ta politiskt ansvar.

– Vi behöver ta ansvar för de beslut som vi fattar. Jag unnar dem en jättetrevlig eftermiddag i hamnen, vi kommer ha minst lika trevligt där vi är, sade han till Expressen.

Jomshof går hårdare fram i ett inlägg på X.

"Men snälla, vilka töntar. Dessa 'kändisar' föredrar alltså ett Sverige präglat av gängkriminalitet och organiserad brottslighet, där svenska pojkar förnedringsrånas och svenska flickor utsätts för olika former av sexuella övergrepp av 'nysvenskar'", skriver han.

Gustaf Skarsgård höll också ett kort tal och sade att tidpunkten för evenemanget var medvetet vald.

– Vi vill visa att det fortfarande finns ett Sverige där man bryr sig om solidaritet och medmänsklighet, som inte sysslar med hat och dehumanisering. Framför allt visa att vi har den bättre festen.

När Skarsgård fick frågan om vad han har för budskap till SD-ledaren svarar han att han vill "uppmuntra till förtidspension", enligt Expressen.

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