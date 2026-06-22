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Donald Trump undertecknade samförståndsavtalet med Iran förra veckan.

USA lyfter sanktioner mot iransk olja

Publicerad 22 juni 2026 kl 19.20

Ekonomi. USA ger Iran ett tillfälligt undantag från oljesanktionerna. Beskedet kommer som en del av det samförståndsavtal som Washington och Teheran slöt förra veckan.

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Det amerikanska finansdepartementet har utfärdat ett tillstånd som gäller i 60 dagar. Det öppnar för produktion, leveranser och försäljning av iransk olja, rapporterar New York Times.

För Iran kan beslutet innebära stora intäkter. Landet får möjlighet att sälja olja till marknadspris, efter många år av rabatterade affärer med de få köpare som varit beredda att trotsa risken för amerikanska sanktioner.

Lättnaden gäller till den 21 augusti. Enligt NYT innebär beslutet också att Iran kan genomföra oljeaffärer i dollar och att amerikanska importörer får köpa iransk råolja, petrokemiska produkter och oljeprodukter.

USA:s finansminister Scott Bessent skriver på X att undantaget följer på "pågående och produktiva" samtal med Iran i Schweiz.

"Iran har åtagit sig att garantera fri och öppen passage i Hormuzsundet och att släppa in inspektörer från Internationella atomenergiorganet IAEA i landet", skriver Bessent.

Trumpadministrationen gav tidigare i år, under pågående krig, Iran tillfälliga sanktionslättnader för att få ut mer olja på världsmarknaden och pressa priserna. Senare skärptes linjen, med sanktioner och en militär blockad som stoppade iransk oljeexport.

Före kriget stod Iran för mindre än 5 procent av världens oljeproduktion, och största delen av exporten gick till Kina. De senaste månaderna har produktionen tvingats ned kraftigt. Enligt NYT återstår det att se hur snabbt landet kan starta upp stängda oljekällor och reparera skadad energiinfrastruktur.

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