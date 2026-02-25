© Amanda Gahm/Försvarsmakten
Hangarfartyget Charles de Gaulle på väg in till hamn i Malmö.

Kaos när Malmöbor flockas för att se hangarfartyg

Publicerad 25 februari 2026 kl 15.01

Inrikes. Ett franskt hangarfartyg har dragit stora skaror till Malmös hamn. Intresset har blivit så stort att kommunen tvingats stänga av flera gator och införa trafikförbud.

Dela artikeln

Det handlar om hangarfartyget Charles de Gaulle, 261 meter långt, som anlände till Malmö på tisdagskvällen inom ramen för Natos övningsverksamhet.

Nyfikna samlades både under kvällen och på onsdagsmorgonen, vilket skapade omfattande störningar i trafiken runt hamnområdet.

– Man måste helt enkelt ta sig in i hamnen för att kunna se det, säger Malmöpolisens presstalesperson Nils Norling till Sydsvenskan.

När många tog sig in i området uppstod köer och stora trafikproblem.

Kommunen svarade med att förbjuda motortrafik på Utögatan mellan Oljehamnen och Norra hamnen. Även delar av Verkögatan spärrades av. Dessutom infördes stopp- och parkeringsförbud på Lappögatan och Renögatan. Förbudet gäller inte behöriga fordon.

– Man får så klart komma dit och vi förstår att det är stort intresse och kul att titta på det här storslagna fartyget. Men ta er gärna dit till fots den sista biten, säger Nils Norling.

Avspärrningarna gäller tills det jättelika fartyget lämnar Malmö den 2 mars.

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Två Dumpen-uthängda döda – på några dagar

Hängdes ut som pedofiler. "Han tog sitt liv så fort han fick möjlighet."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Peter Wahlbeck: SD har sålt sig till Wallenberg

Är nu som vilket liberalt parti som helst, enligt komikern. "Ofattbart att de inte tog chansen att gå till historien."0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.