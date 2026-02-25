Kaos när Malmöbor flockas för att se hangarfartyg

Det handlar om hangarfartyget Charles de Gaulle, 261 meter långt, som anlände till Malmö på tisdagskvällen inom ramen för Natos övningsverksamhet.

Nyfikna samlades både under kvällen och på onsdagsmorgonen, vilket skapade omfattande störningar i trafiken runt hamnområdet.

– Man måste helt enkelt ta sig in i hamnen för att kunna se det, säger Malmöpolisens presstalesperson Nils Norling till Sydsvenskan.

När många tog sig in i området uppstod köer och stora trafikproblem.

Kommunen svarade med att förbjuda motortrafik på Utögatan mellan Oljehamnen och Norra hamnen. Även delar av Verkögatan spärrades av. Dessutom infördes stopp- och parkeringsförbud på Lappögatan och Renögatan. Förbudet gäller inte behöriga fordon.

– Man får så klart komma dit och vi förstår att det är stort intresse och kul att titta på det här storslagna fartyget. Men ta er gärna dit till fots den sista biten, säger Nils Norling.

Avspärrningarna gäller tills det jättelika fartyget lämnar Malmö den 2 mars.