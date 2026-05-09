Katja Nyberg åtalas – polisen hittade spår av kokain, amfetamin och ecstasy

Historien uppdagades i mellandagarna, då polisen misstänkte att Nyberg hade kört bil påverkad. Ett snabbtest gav positivt utslag och en påse med vitt pulver togs i beslag.

Stämningsansökan omfattar fyra brottsrubriceringar: grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika.

Enligt åklagaren har Nationellt forensiskt centrum analyserat prover i ärendet. Ett hårstrå från Nyberg ska ha visat spår av kokain, amfetamin och ecstasy. Beslaget omfattade enligt SVT 1,18 gram kokain och ett föremål som åklagaren beskriver som ett "snortrör".

– Vi har hållit flera förhör med kvinnan och låtit Nationellt forensiskt centrum, NFC, analysera tester som bland annat visar att hon hade droger i kroppen när hon körde bil i december. Nu är det upp till domstolen att pröva åtalet utifrån de bevis jag lägger fram, säger överåklagare Anders Jakobsson i ett pressmeddelande.

I januari återkallade Transportstyrelsen Nybergs körkort. Enligt myndigheten visade analyssvar då att hon hade haft narkotika i blodet.

Katja Nyberg nekar enligt åklagaren till de flesta brotten och ska ha varit mycket fåordig i förhör.

Den tidigare riksdagsledamoten är även tjänstledig polis. Avdelningen för särskilda utredningar vid polisen skriver till SVT att anmälningar mot polisanställda lämnas vidare till Polismyndigheten för vidare åtgärder:

"Det innebär att även om det inte blir någon straffrättslig påföljd kan den polisanställda exempelvis få löneavdrag, få en varning eller förlora arbetet. Även ersättnings- och skadeståndsanspråk som inte behandlas i brottmålsprocessen hanteras av Polismyndigheten."