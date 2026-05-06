Ken Ring.

Ken Ring döms till fängelse

Publicerad 7 maj 2026 kl 12.26

Inrikes. Artisten Ken Ring döms till sju månaders fängelse för bokföringsbrott. Hovrätten sänker straffet med en månad eftersom domstolen anser att handläggningen har dragit ut på tiden.

Den 47-årige artisten gjorde nyligen succé i rollen som gangster SVT:s serie "Hundarna".

Ken Ring är rappare sedan 90-talet, men var inte själv involverad i gängkriminalitet utan har uppgett att han betraktade musiken som "en politisk grej" – "mot staten och makten".

Han dömdes 2024 av Östersunds tingsrätt till åtta månaders fängelse. Målet gällde flera bokföringsbrott och ett grovt bokföringsbrott.

Ken Ring överklagade domen. För några veckor sedan hölls rättegången i hovrätten.

På torsdagen kom beskedet: fängelsestraffet står fast. Däremot kortas det med en månad.

I stället för åtta månader döms han nu till sju månaders fängelse. Skälet är att domstolen anser att den egna handläggningen har varit för långsam.

Efter tingsrättens dom sade Ken Ring att han redan hade förändrat sitt liv.

– Det är jävligt tråkigt att dömas för den som man var för flera år sedan. Här är en människa som har ryckt upp sig och ändrat sitt liv, sade Ken Ring till Expressen.

Han ifrågasatte då att man sätter "en familjefar i fängelse för att han var sen med bokföringen".

