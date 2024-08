Kim Dotcom utlämnas till USA

Kim Dotcom har varit eftersökt av de amerikanska myndigheterna under en lång tid för sin roll i skapandet av fildelningssajten Megaupload, där användare kunde ladda ner upphovsrättsskyddat material.

Profilen, som är bosatt i Nya Zeeland där han har permanent uppehållstillstånd, har kämpat mot utlämningsförsöken sedan 2012. Då beordrade den amerikanska federala polisen FBI en räd mot hans herrgård i Auckland, vilket ledde till att han greps.

Nya Zeelands justitieminister Goldsmith säger att han "noggrant övervägt all information" innan han beslutade att Dotcom ska utlämnas till USA för att ställas inför rätta. Han uppger också att Dotcom har fått en kort tidsfrist för att överväga och ta råd om beslutet.

På sociala medier uttrycker Dotcom – som är en rutinerad USA-kritiker – sin frustration över beslutet och kallar Nya Zeeland en "lydig amerikansk koloni i Stilla havet".

Han uppger också att han har "en plan" och att han inte kommer att lämna Nya Zeeland.

It all started because I became a large donor to @Wikileaks after Julian revealed US war crimes with the collateral murder video. And the moment I got out on bail I created Mega and sent the first $100k I made to Wikileaks. I would do it all over again. Fuck the criminal US Govt. https://t.co/QcJvq7wM61

— Kim Dotcom (@KimDotcom) August 15, 2024