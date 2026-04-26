Patrik Oksanen är en av Sveriges mest namnkunniga konspirationsteoretiker – men han har ofta haft fel.

Konspirationsteoretiker ska lära unga om desinformation

Publicerad 26 april 2026 kl 16.07

Media. Statliga Utbildningsradions ”Vem ska jag tro på?” har premiär den 10 maj på UR Play och sänds i SVT2. Men en av experterna i programmet är Patrik Oksanen, en 53-årig konspirationsteoretiker som själv spridit åtskilliga exempel på desinformation.

Programmet leds av invandrarprofilen Kodjo Akolor och behandlar hur information sprids och påverkar väljare i en digital valrörelse.

– Ambitionen är att ge tittarna verktyg för att själva kunna värdera det de möter i sina flöden, säger Kodjo Akolor i ett pressmeddelande från UR.

Patrik Oksanen deltar som "expert" i programmet. Han har tidigare synts i medier som säkerhetspolitisk kommentator, men har också fått kritik för slutsatser som senare visat sig vara felaktiga.

I oktober 2022 fastslog Oksanen felaktigt att det var Ryssland som sprängde sin egen gasledning när Nordstream förstördes 2022. Senare visade sig en ukrainsk grupp ha utfört sprängningen från en hyrd tysk fritidsbåt.

År 2020 släppte Oksanen en rapport med namnet "Informationspandemin – Desinformation i skuggan av coronakrisen" där han felaktigt pekade ut Twitter-kontot "Long Phung" som en statlig aktör som spred filmer på temat "Kina är bättre/starkare än Sverige" för Kinas räkning.

En snabb kontroll av posterna från kontot visade dock att det rör sig om ett uppenbart svenskt satirkonto som driver med både Sverige och Kina. "Long Phung" svarade på anklagelserna genom att utmåla Oksanen som en "japansk agent" med hänvisning till att den svenske liberalen ser ut som en sumobrottare, varpå det dåvarande vänsterbolaget Twitter snabbt raderade Long Phung från sin plattform.

I den nya SVT-serien ska Oksanen ironiskt nog agera expert på sociala mediers roll i spridning av felaktig information, och även på hur "utländsk påverkan" hotar demokratin, enligt UR.

Första åtalet för att ha förringat Förintelsen

Arab inför rätta efter flera kritiska uttalanden. Kallade Förintelsen för "mest en pengaindustri, ett varumärke med massa tvivelaktig fakta". 

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till. 

