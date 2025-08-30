© FT BILD/ARKIV
 

Konspirationsteorin stämde inte – nu kritiseras Patrik Oksanen

Publicerad 30 augusti 2025 kl 13.48

Utrikes. Patrik Oksanen, militär expert och teoretiker knuten till Svenska Dagbladet, kritiseras nu för sina tvärsäkra slutsatser om att det var Ryssland som sprängde sin egen gasledning när Nordstream förstördes 2022.

Det var den 1 oktober 2022 som Oksanen slog fast att Ryssland låg bakom attacken mot Nordstream i Östersjön den 26 september samma år.

"Det är Ryska federationen som har sprängt Nordstream 1 och 2. Det brus som pumpas ut av det digitala ryska ekosystemets störsändare, både i Sverige och utomlands, vill få dig att tro att det är USA, eller Ukraina, som ligger bakom sprängningen. Allt det här är en del av hybridkriget", skrev Oksanen i SvD då.

Den 52-årige teoretikern fortsatte sedan med att försöka spåra ett motiv till den ryska sprängningen. Enligt honom sprängde Ryssland ledningen för att pressa EU att sluta stödja Ukraina, eftersom uppdrivna gaspriser skulle tvinga regeringar att göra upp i godo med Ryssland för att få ned sina energipriser.

"Det ligger av många skäl i Rysslands intresse att spränga sin egen gasledning", slog Oksanen fast.

Men när nu Italien gripit en ukrainsk man med kopplingar till landets säkerhetstjänst för sabotaget så kritiseras Patrik Oksanen för sina självsäkra slutsatser.

Företagaren och energi­experten Chang Frick konstaterar att utländska rättsvårdande myndigheter går emot "den blytunga försvarsexperten Patrik Oksanen" när de griper ukrainare för dådet.

"Varför envisas Tyskland och en massa andra att utreda ett gäng ukrainare? Jag förstår inte. Saken var ju utredd av vår svenska expert redan hösten 2022?", ironiserar Frick på X.

Han får medhåll av Folket i Bild-redaktören Mats Nilsson

"Noterar även att Patrik Oksanen är väldigt frånvarande i den allmänna Ukrainadebatten numera...", skriver han på X.

