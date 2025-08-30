Konspirationsteorin stämde inte – nu kritiseras Patrik Oksanen

Det var den 1 oktober 2022 som Oksanen slog fast att Ryssland låg bakom attacken mot Nordstream i Östersjön den 26 september samma år.

"Det är Ryska federationen som har sprängt Nordstream 1 och 2. Det brus som pumpas ut av det digitala ryska ekosystemets störsändare, både i Sverige och utomlands, vill få dig att tro att det är USA, eller Ukraina, som ligger bakom sprängningen. Allt det här är en del av hybridkriget", skrev Oksanen i SvD då.

Ryktet säger att han hörde ryssarna skrika ”nordstream ska bort från Europa” — Markus Kennerberg (@Briskbread) August 29, 2025

Den 52-årige teoretikern fortsatte sedan med att försöka spåra ett motiv till den ryska sprängningen. Enligt honom sprängde Ryssland ledningen för att pressa EU att sluta stödja Ukraina, eftersom uppdrivna gaspriser skulle tvinga regeringar att göra upp i godo med Ryssland för att få ned sina energipriser.

"Det ligger av många skäl i Rysslands intresse att spränga sin egen gasledning", slog Oksanen fast.

Men när nu Italien gripit en ukrainsk man med kopplingar till landets säkerhetstjänst för sabotaget så kritiseras Patrik Oksanen för sina självsäkra slutsatser.

Företagaren och energi­experten Chang Frick konstaterar att utländska rättsvårdande myndigheter går emot "den blytunga försvarsexperten Patrik Oksanen" när de griper ukrainare för dådet.

"Varför envisas Tyskland och en massa andra att utreda ett gäng ukrainare? Jag förstår inte. Saken var ju utredd av vår svenska expert redan hösten 2022?", ironiserar Frick på X.

Han får medhåll av Folket i Bild-redaktören Mats Nilsson

"Noterar även att Patrik Oksanen är väldigt frånvarande i den allmänna Ukrainadebatten numera...", skriver han på X.