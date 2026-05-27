Körde ihjäl 14-åring – sen mordhotade han poliserna

Olyckan inträffade på eftermiddagen vid Södervärn i Malmö på eftermiddagen förra fredagen.

Enligt vittnen var 14-åringen på väg över ett övergångsställe – hon gick mot grönt – när en bil kom i hög fart och körde på henne.

Flickan fick snabbt vård, men hennes liv gick inte att rädda.

Efter påkörningen krockade den 39-årige föraren med en annan bil, vilket ledde till en seriekrock.

Enligt Sydsvenskan dödshotade mannen poliserna när han greps.

Han fördes själv med ambulans till sjukhus, men hans skador var inte livshotande. På måndagen häktades han.

Det är inte första gången som 39-åringen, som har invandrarbakgrund från arabvärlden, misstänks för att hota poliser. Så sent som I februari i år åtalades han för hot mot tjänsteman för att ha hotat att skjuta en polisman i huvudet.

Han har tidigare också dömts för trafikbrott. År 2018 fälldes han för vårdslöshet i trafik och brott mot knivlagen efter att ha kraschat in i ett vägarbete i Lund. Körkortet återkallades då, men han fick senare tillbaka det.

Vid en fällande dom kan 39-åringen vänta sig mellan ett och sex års fängelse.