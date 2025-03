Kränkta polacker kräver ursäkt av Elon Musk

Bråket uppstod efter att Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski kritiserat Musks uttalande om att hans Starlink-system är "ryggraden" i den ukrainska armén och att frontlinjen skulle kollapsa utan det.

Sikorski hotade på X med att Polen kunde "titta efter andra leverantörer" – något som Musk snabbt avfärdade genom att kalla den polska politikern för "lille man" och be honom att "hålla tyst".

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025