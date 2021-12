Krav på att Fox News tar bort Soros-karikatyr

Teckningen, som ritats av A.F. Branco, visar hur vänstermiljardären George Soros håller i trådarna som kontrollerar åklagare och lokala politiker i USA.

Bakgrunden är att Soros via sina organisationer i USA spenderar mångmiljonbelopp på valkampanjer för vänsterradikala åklagare. När åklagarna sedan tillträder ser de till att kriminella svarta slipper hårda straff, eller straff över huvud taget.

ADL anser dock att bilden är antisemitisk och kräver att Fox News tar bort den från Instagram.

"Vi har upplyst Fox News om detta flera gånger. Att skildra en judisk person som en marionettmästare som manipulerar nationella händelser i illasinnade syften frammanar den gamla antisemitiska tankefiguren om judisk makt och bidrar till normaliseringen av antisemitism. Detta måste tas bort", skriver ADL på Twitter.

As we have told @FoxNews numerous times, casting a Jewish individual as a puppet master who manipulates national events for malign purposes conjures up longstanding antisemitic tropes about Jewish power + contributes to the normalization of antisemitism. This needs to be removed. pic.twitter.com/gyWTrSvNtR

— ADL (@ADL) December 15, 2021