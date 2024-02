Kristen man högg huvudet av sataniststaty – riskerar fängelse för "hatbrott"

Statyn av den behornade demonen Baphomet restes inne i regeringsbyggnaden av Satanic Temple of Iowa som en religiös utställning under julen, vilket är tillåtet enligt delstatens regler.

Michael Cassidy säger att han handlade i stundens ingivelse när han reste till Des Moines, vandaliserade sataniststatyn och slog huvudet av den i december. Han beskriver sitt agerande som "kristen civil olydnad".

Cassidy utreddes först för brott mot allmän ordning men anklagas nu för hatbrott – vilket innebär att han riskerar upp till fem års fängelse. Åklagarna i Polk County hävdar att veteranen förstörde statyn av religiösa skäl. Hans advokat, R. David Younts, påpekar att Cassidys handlingar var icke-våldsamma och rotade i hans djupa kristna tro.

Nu får Michael Cassidy stöd från konservativa profiler som Elon Musk.

"Vad är det som har hänt med USA?" frågar sig Musk och hänvisar till ett inlägg på X där det påpekas att de vänsterextremister som slog sönder statyer av historiska amerikaner under BLM-upploppen slapp undan straff.

