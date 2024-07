53 stående ovationer för Netanyahu i kongressen

Precis som vid Netanyahus tidigare besök upptogs en stor del av tiden åt applåder stående ovationer från de amerikanska politikerna.

Denna gång var situationen dock delvis en annan på grund av kriget. Ett stort antal demokratiska ledamöter bojkottade talet. Det gjorde även republikanen Thomas Massie, som på X konstaterar att han inte vill agera rekvisita i en propaganduppvisning.

Today Congress will undertake political theater on behalf of the State Department.



The purpose of having Netanyahu address Congress is to bolster his political standing in Israel and to quell int’l opposition to his war.



I don’t feel like being a prop so I won’t be attending.

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) July 24, 2024