Kroppsvisitation blir krav för att göra högskoleprovet

I den lagrådsremiss som regeringen har beslutat om föreslås en ny lag, lagen om in- och utpasseringskontroll vid högskoleprovet.

Den nya lagen ska göra det möjligt att kroppsvisitera alla provdeltagare som är på väg in i eller ut ur en lokal där högskoleprovet genomförs. Den som vägrar genomgå en in- eller utpasseringskontroll ska nekas tillträde till lokalen under de återstående provpassen. Personen ska inte heller få något resultat på provet, om det inte finns synnerliga skäl.

Om en deltagare vägrar genomgå en utpasseringskontroll ska personen dessutom stängas av från att skriva högskoleprovet under två år.

Regeringen föreslår även ändringar i lagen om ordningsvakter, för att ordningsvakter ska kunna tjänstgöra vid in- eller utpasseringskontroll, samt ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och kommer kunna tillämpas första gången vid högskoleprovet hösten 2023.

– Högskoleprovet är en viktig andra chans att komma in på drömutbildningen. Det ska inte vara möjligt för personer att betala för att komma in på attraktiva högskoleutbildningar genom att fuska sig till höga provresultat. Nu täpper vi till möjligheterna för kriminella att tjäna pengar på organiserad fuskverksamhet, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.