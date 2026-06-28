Kvinna klädde ut sig till sjukhusanställd – stal barn

En kvinna i tyska Nordrhein-Westfalen misstänks ha fört bort ett sju dagar gammalt spädbarn från ett sjukhus i Lüdenscheid. Barnet hittades senare i ett utrymme intill ett parkeringshus och ska må bra.

Kvinnan ska ha kommit in på Klinikum Lüdenscheid iklädd en ljusblå rock och utgett sig för att vara anställd på sjukhuset. Därefter hämtade hon den nyfödde pojken från ett patientrum, enligt polisen.

Kort därefter hittade vittnen barnet i ett sidorum vid ett parkeringshus. En ambulans förde pojken tillbaka till sjukhuset.

Polisen har spärrat av delar av parkeringshuset för teknisk undersökning och söker nu efter den misstänkta kvinnan. Hon beskrivs som mellan 25 och 30 år gammal, 175–180 centimeter lång, mycket smal, blond och möjligen med håret uppsatt i hästsvans. Hon ska även ha burit stora glasögon.

Bakgrunden till händelsen är ännu okänd.