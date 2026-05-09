Kvinnomisshandlare slipper utvisning – efter fruns vädjan

Publicerad 11 maj 2026 kl 10.35

Lag & Rätt. En man i Umeå döms till ett och ett halvt års fängelse efter grova brott mot sin hustru. Åklagaren ville få honom utvisad, men domstolen säger nej efter att mannens offer – frun och barnen – lagt in ett gott ord för honom.

Mannen, som är i 35-årsåldern, stod åtalad för grov kvinnofridskränkning. Eftersom barnen hade bevittnat en del av våldet gällde åtalet även barnfridsbrott, skriver SVT Nyheter Västerbotten.

Umeå tingsrätt fäller mannen för dessa brott. Han döms dessutom för två fall av misshandel, fem sexuella ofredanden och ett olaga hot mot hustrun.

Domstolen anser dock inte att det går att slå fast att brotten haft hedersmotiv. En sådan bedömning hade kunnat vara en försvårande omständighet.

Straffet bestäms till ett år och sex månaders fängelse. Mannen ska även betala sammanlagt 171.000 kronor i skadestånd till hustrun och barnen.

Efter fängelsestraffet ville åklagaren att mannen skulle utvisas ur Sverige. Migrationsverket motsatte sig inte det.

Men tingsrätten gör en annan bedömning. Enligt domen har både hustrun och barnen bett om att mannen ska få stanna i Sverige.

Domstolen lyfter särskilt fram barnens relation till sin pappa. Den beskrivs som god och mycket nära, och tingsrätten bedömer att barnen sannolikt skulle drabbas hårt om han utvisades.

"Mot bakgrund av den starka anknytningen till barnen saknas förutsättningar att utvisa honom. Utvisningsyrkandet ska därför avslås", skriver Umeå tingsrätt.

