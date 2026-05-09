Kristerssons hyllning till Reinfeldt: "Tack, Fredrik!"

Omkring 2.500 moderater samlades i helgen på Stockholm Waterfront, där även Tysklands förbundskansler Friedrich Merz höll låda.

Fredrik Reinfeldt, som annars har hållit låg profil i partiet sedan valförlusten 2014, deltog på fredagskvällen vid Sverigemötets middag och höll också ett tal.

Enligt en moderat som var med blev mottagandet mycket varmt.

– Han fick fler applåder än någon annan, och han konstaterade att han hoppas för Sveriges skull att regeringen blir omvald, säger moderaten till Svenska Dagbladet.

Även Ulf Kristersson själv lyfte fram Reinfeldt när han på lördagen talade inför partiet.

– Vi har också Fredrik Reinfeldt med oss på Sverigemötet. Förra gången Sverige hade en regering med lika intensiv reformagenda det var under honom och under Alliansen. Och arbetslinjen lever vidare. Att anstränga sig. Att gå den extra milen. Att göra sitt bästa. För sig själv, men också för Sverige. Det här är värderingar som har byggt vårt land. Tack, Fredrik, sa Kristersson i inledningen av sitt tal.

När ett porträtt av Reinfeldt avtäcktes på Moderaternas partikansli i Stockholm i december 2021 skrev Kristersson ett hyllningsinlägg till föregångaren på Facebook.

Kristersson berättade att han och Reinfeldt fann varandra som unga riksdagsledamöter på 90-talet. De tyckte båda att M på den tiden hade "fastnat i en fixering vid 68-vänstern och socialdemokratin" och "ville bygga något nytt".

"Och viss uppståndelse blev det när vi som de enda moderata riksdagsledamöterna gick emot partilinjen och röstade ja till lagen om registrerat partnerskap, den som gav homosexuella par den tidens rätt att gifta sig. Det är jag fortfarande stolt över!" skrev Ulf Kristersson.