La upp dödsvideo med Trump – stängs av

Videon utsågs till vinnare i en tävling "på temat hämnd på Trump, Pompeo och general Soleimanis mördare" som utlysts på Khameneis officiella webbplats.

Den iranske befälhavaren och nationalhjälten Qassem Soleimani mördades i en amerikanskt drönarattack utanför flygplatsen i Iraks huvudstad Bagdad den 3 januari 2020. Mordet har väckt stor bitterhet i Iran.

Den animerade filmen skildrar hur Donald Trump, som beordrade attacken mot Soleimani, själv utsätts för ett attentat som en hämnd för mordet.

En hjuldriven robot ses lura säkerhetskamerorna och ta sig in i på den tidigare presidentens egendom i Florida, samtidigt som en drönare närmar sig samma plats från luften. Den figur som föreställer Trump spelar golf – och både han och de andra närvarande får innan attacken inleds varsitt sms med texten: "Soleimanis mördare och den som gav ordern kommer att betala priset."

The website of Iran's SL Khamenei has chosen this animation as the best entry in a competition to mark the second anniversary of Soleimani's killing.



Published on https://t.co/UHGRnoPEAR, the video shows Trump being targeted by a robot and a drone while playing golf in Florida. pic.twitter.com/K6vb0WEKi1

— Kian Sharifi (@KianSharifi) January 13, 2022