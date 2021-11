Svenska läkare kräver vaccinstopp efter fuskavslöjande

Det var den 2 november som British Medical Journal, BMJ, avslöjade att en underleverantör till Pfizer sannolikt bedrivit omfattande forskningsfusk under fas-III-studien av Pfizers covidvaccin hösten 2020.

Avslöjandet, som har fått mycket snålt med uppmärksamhet i media, bygger på uppgifter från visselblåsaren Brook Jackson, i september 2020 regionchef i Texas för forskningsorganisationen Ventavia Research Group, som arbetade med Pfizers vaccinstudier.

Av Jacksons vittnesmål framgår att företaget förfalskade data, avblindade patienter, anställde otillräckligt utbildade vaccinatörer och var långsamma med att följa upp biverkningar som rapporterades i fas-III-studien. Personalen som utförde kvalitetskontroller var överväldigad av mängden problem som de upptäckte.

Efter att upprepade gånger ha meddelat Ventavia om bristerna skickade Brook Jackson 25 september 2020 ett klagomål via e-post till den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA. Ventavia avskedade henne senare samma dag. Jackson har för att styrka sin kritik försett BMJ med dussintals interna företagsdokument, foton, ljudinspelningar och e-postmeddelanden. BMJ underbygger hennes vittnesmål med utsagor från många tidigare anställda på Ventavia.

I artikeln i British Medical Journal framkommer också att FDA aldrig gjorde någon granskning av verksamheten där Brook Jackson arbetade. Artikeln beskriver att FDA har för lite resurser för att granska kliniska studier. Åren 2000 till 2005 granskades bara cirka 1 procent av alla studier, därefter har antalet granskningar minskat. I augusti 2021 publicerade FDA en sammanfattning av antalet granskningar av Pfizers covidvaccinstudier. Totalt hade 9 av 153 studieplatser granskats, vilket motsvarar 6 procent av studiens forskningscentra.

De 16 läkare och forskare i Sverige som skrivit på den nya uppropet skriver att de "anser att det som BMJ rapporterat är synnerligen allvarligt".

"Det kullkastar förtroendet för Pfizer, som är ansvariga för testningen av vaccinet samt för säkerheten hos det vaccin som just nu används till svenskar, varav hundratusentals är barn", skriver läkarna.

De konstaterar vidare att omfattningen av antalet rapporterade misstänkta biverkningar av covidvaccinen dessutom är "gigantisk", till exempel har det i Sverige under de tio månader som vaccinering skett rapporterats in 83.744 misstänkta biverkningar, vilket är mer än 10 gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin, totalt cirka 25.000 substanser.

"Ett tjugotal studier har visat att vaccinens effekt är mycket svag. En av dessa studier, som är svensk, visade att vaccinen hade god effekt under cirka två månader, att AstraZenecas vaccin inte hade någon effekt mot deltavarianten efter fyra månader och att detsamma gällde Pfizers vaccin efter sju månader", skriver läkarna.

De fortsätter:

"Den starka misstanken om att delar av den kliniska prövningen för Pfizers vaccin inte utförts på ett vetenskapligt acceptabelt sätt och där studieresultatet inte kan anses tillförlitligt, i kombination med den stora omfattningen av inrapporterade misstänkta biverkningar efter vaccinering, många av allvarlig art, gör oss som läkare, forskare och immunologer djupt bekymrade. Inte minst för barnen som löper extremt låg risk för allvarlig sjukdom med covid-19, men som riskerar allvarliga biverkningar. Att vaccinens effekt redan efter några månader har avklingat kraftigt och är svag mot deltavarianten av viruset bidrar till vår slutsats att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla åldersgrupper. Vårt ställningstagande sker i ljuset av avslöjandet i BMJ och det vi idag vet om riskerna för patienten."

Uppropet har undertecknats av dessa personer:

Nils Littorin, leg läkare; doktor i klinisk mikrobiologi

Magnus Burling, specialist i allmänmedicin,

Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård; docent

Ragnar Hultborn, specialist i onkologi; professor emeritus

Lilian Weiss, specialist i allmänkirurgi; docent

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog; doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning

Sebastian Rushworth, AT-läkare

Maria Papadopoulou, ögonspecialist

Carina Ljungfelt, specialist i allmänmedicin

Christina Malm, specialist i allmänmedicin,

Bo Jonsson, specialist i allmänpsykiatri; med dr

Anette Stahel, fil mag i biomedicin,

Nina Yderberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Dinu Dusceac, specialist i kardiologi; disputerad

Margareta Andersson, specialist i allmänmedicin

Hanna Åsberg, specialist i allmänmedicin