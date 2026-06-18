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Poya Shafie.

Livstids fängelse för Poya Shafie

Publicerad 18 juni 2026 kl 11.38

Inrikes. Poya Shafie, som pekas ut som Rawa Majids högra hand, döms till livstids fängelse.

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Domen meddelades av tingsrätten på torsdagen. Shafie fälls för flera grova brott kopplade till gängkonflikten mellan Foxtrot och Dalennätverket.

Det handlar bland annat om två fall av anstiftan av försök till mord, medhjälp till försök till mord och två fall av medhjälp till förberedelse till mord.

"Brotten är oerhört samhällsskadliga och har begåtts i en gängrelaterad kontext med våldsbrottslighet som inneburit betydande risk för helt oskyldiga människors liv eller hälsa", skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

En annan åtalad man frias helt.

Bakgrunden är en utredning om grova vapenbrott 2022 mot personer med koppling till Bronätverket. Efter det försvann Shafie från Sverige.

Samma år fotograferades han tillsammans med Rawa Majid i Irak.

Han ska senare ha tagit sig till Turkiet. Där misstänks flera ledande personer i Foxtrotnätverket, däribland Shafie och Majid, ha styrt verksamheten från utlandet.

När konflikten med Dalennätverket eskalerade i början av 2023 sågs Shafie av polisen ut som en central person i våldsvågen i Stockholm och Sundsvall. Striden handlade bland annat om narkotikamarknaden.

Shafie reste därefter till Irak med ett förfalskat iranskt pass. Irakisk säkerhetspolis grep honom där.

Frihetsberövandet pågick från 2023 och fram till hösten 2025.

Efter ett avtal mellan Sverige och Irak om överföring av frihetsberövade personer fördes han till Sverige. Sedan dess har han varit häktad.

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