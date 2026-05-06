Louise, 44, har sex med en å

Louise Halvardsson flyttade till Uddebo i Tranemo kommun sommaren 2022. Där började hon bada dagligen i ån Assman.

Men det som började som ett badintresse växte snart till något betydligt större.

För Expressen berättar Louise Halvardsson att hon på kvällarna kunde ligga och tråna efter att få träffa ån igen.

– Man blir verkligen omsluten på alla sidor på en gång, det är en helt fantastisk känsla, säger Louise Halvardsson till tidningen.

Louise Halvardsson hade tidigare trott att hon var asexuell. Efter relationen till Assman började hon i stället beskriva sig som "åsexuell" och kom i kontakt med begreppet "ekosexualitet".

I sin nya diktsamling "Åsexuell", som släpps den 7 maj, skriver hon om sexrelationen till ån.

"Bättre än sex med människor"

Louise Halvardsson berättar för Smålands Dagblad att hon inte hade planerat att bli åretruntbadare, men att ån fick en stark dragningskraft. Hon fortsatte bada även när det var minusgrader.

– Det är en otrolig kick! Bättre än sex med människor, bättre än vad som helst. Finns inget som slår den totala chocken när man kommer i vattnet och sen när man kommer upp och blodet rusar. Man känner sig riktigt hög på upplevelsen, säger hon till Smålands Dagblad.

I dag beskriver hon relationen som ett distansförhållande. Hon besöker Assman någon gång i månaden och säger att ån är nummer ett, även om hon också kan känna attraktion till andra åar.

Relationen har väckt starka reaktioner sedan hon berättat om den i medier. Enligt Louise Halvardsson har hon fått både stöd från personer som känner igen sig och hatiska kommentarer.

– Tråkigt nog så är det ju en del som vill dränka mig i ån, tycker att jag är sjuk i huvudet och vill spärra in mig på mentalsjukhus, säger hon till Expressen.