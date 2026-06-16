L:s nya lågvattenmärke: En (1) procent

För Simona Mohamsson innebär den nya mätningen ännu ett tungt besked efter många andra tidigare.
Efter avrundning landar L på 1 procent – långt under riksdagsspärren.
– Ett mer misshandlat parti är väl svårt att se, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till DN.
Väljartappet ser främst ut att ha gått i riktning mot Moderaterna. L tros även ha förlorat väljare till Centerpartiet och Socialdemokraterna.
Samtidigt är avståndet stort mellan Tidöpartierna och oppositionen. I DN/Ipsos prognos får Tidöpartierna 44 procent, mot 54 procent för oppositionen.
Om siffrorna blir valresultat i höst skulle oppositionssidan få 194 mandat. Tidöpartierna skulle få 155 mandat.
Resultatet i mätningen (förra mätningen inom parentes):
Vänsterpartiet – 10 (8)
Socialdemokraterna – 31 (32)
Miljöpartiet – 7 (6)
Centerpartiet – 6 (6)
Liberalerna – 1 (2)
Moderaterna – 17 (19)
Kristdemokraterna – 6 (5)
Sverigedemokraterna – 19 (20)
Källa: DN/Ipsos