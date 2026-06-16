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L:s nya lågvattenmärke: En (1) procent

Publicerad 16 juni 2026 kl 18.14

Inrikes. Liberalerna faller till 1 procent i DN/Ipsos junimätning – den lägsta noteringen sedan mätningarna startade 1979.
– Det är extrema nivåer, säger Nicklas Källebring på Ipsos till DN.

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För Simona Mohamsson innebär den nya mätningen ännu ett tungt besked efter många andra tidigare.

Efter avrundning landar L på 1 procent – långt under riksdagsspärren.

– Ett mer misshandlat parti är väl svårt att se, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till DN.

Väljartappet ser främst ut att ha gått i riktning mot Moderaterna. L tros även ha förlorat väljare till Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Samtidigt är avståndet stort mellan Tidöpartierna och oppositionen. I DN/Ipsos prognos får Tidöpartierna 44 procent, mot 54 procent för oppositionen.

Om siffrorna blir valresultat i höst skulle oppositionssidan få 194 mandat. Tidöpartierna skulle få 155 mandat.

Resultatet i mätningen (förra mätningen inom parentes):

Vänsterpartiet – 10 (8)

Socialdemokraterna – 31 (32)

Miljöpartiet – 7 (6)

Centerpartiet – 6 (6)

Liberalerna – 1 (2)

Moderaterna – 17 (19)

Kristdemokraterna – 6 (5)

Sverigedemokraterna – 19 (20)

Källa: DN/Ipsos

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