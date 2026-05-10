Maggan fick en kort stund med Obama: "Otroligt hedrande"

Mötet ägde rum i samband med den årliga konferensen Global Progress Action Summit i Toronto.

– Det var otroligt inspirerande och hedrande att få en stund med president Obama, säger säger Magdalena Andersson och fortsätter:

– Hans ledarskap har haft stor betydelse långt utanför USA:s gränser – och det har det än idag. Hans närvaro, hans lugn och hans starka värderingar är ledarskapskvaliteter som vi behöver påminnas om även här i Sverige.

Enligt S pratade Magdalena Andersson och Obama om "ledarskap, demokrati och den globala utvecklingen".

Under mötet betonade S-ledaren betydelsen av "ett starkt och värderingsdrivet ledarskap i en tid präglad av osäkerhet och stora förändringar".

På frågan om vad hon sade till Barack Obama svarar Magdalena Andersson:

– Jag sa att hans ledarskap – hans lugn, hans pondus och hans tydliga värderingar – behövs än idag.