S har även släppt den här pressbilden.

Maggan fick en kort stund med Obama: "Otroligt hedrande"

Publicerad 12 maj 2026 kl 12.19

Utrikes. Socialdemokraterna har släppt ett pressmeddelande för att meddela att partiledaren Magdalena Andersson har haft ett kortare samtal med USA:s tidigare president Barack Obama.

Mötet ägde rum i samband med den årliga konferensen Global Progress Action Summit i Toronto.

– Det var otroligt inspirerande och hedrande att få en stund med president Obama, säger säger Magdalena Andersson och fortsätter:

– Hans ledarskap har haft stor betydelse långt utanför USA:s gränser – och det har det än idag. Hans närvaro, hans lugn och hans starka värderingar är ledarskapskvaliteter som vi behöver påminnas om även här i Sverige.

Enligt S pratade Magdalena Andersson och Obama om "ledarskap, demokrati och den globala utvecklingen".

Under mötet betonade S-ledaren betydelsen av "ett starkt och värderingsdrivet ledarskap i en tid präglad av osäkerhet och stora förändringar".

På frågan om vad hon sade till Barack Obama svarar Magdalena Andersson:

– Jag sa att hans ledarskap – hans lugn, hans pondus och hans tydliga värderingar – behövs än idag.

