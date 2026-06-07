Mäklare blåste änka på miljoner efter makens död

Lägenheten såldes för drygt 2,9 miljoner kronor. Men enligt Sveriges Radio reagerade bostadsrättsföreningen på hur affären gick till. Bostaden ska ha sålts utan annonsering och utan öppna visningar.

Föreningen anmälde senare mäklaren till Fastighetsmäklarinspektionen. I anmälan uppgav föreningen att sex andra mäklare värderat tvåan till upp emot fem miljoner kronor – nära det pris som lägenheten senare såldes vidare för, enligt Sveriges Radio.

För Birgitta blev beskedet en chock.

– Ja, vad tänker man? Man vill sjunka genom jorden, säger hon till Sveriges Radio.

Mäklaren vill inte ställa upp på intervju med P4 Stockholm. I ett mejl till kanalen nekar han till att lägenheten skulle ha sålts för billigt.

Fastighetsmäklarinspektionen har ännu inte utrett händelsen, enligt Sveriges Radio.