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Elon Musk: "Svenska folket dör ut"

Publicerad 24 juli 2026 kl 16.29

Inrikes. Svenskarna håller på att försvinna, konstaterar miljardären Elon Musk. Bakgrunden är de svenska politikerna och deras politik.

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Det började med att Peter Imanuelsen, känd på X som Peter Sweden, skrev följande inlägg:

"Det känns som att det Sverige som jag kände och växte upp i inte längre existerar. Det är en tragedi."

Han fick svar från X-ägaren Elon Musk.

"Svenska folket dör långsamt ut. Födelsetalen har varit långt under ersättningsnivån i årtionden."

Elon Musk har vid upprepade tillfällen uttryckt sin förfäran över den mångkulturella utvecklingen i Sverige. År 2022 vann Tidöpartierna riksdagsvalet och utlovade ett "paradigmskifte" i invandringspolitiken. Men förutom att asylinvandringen har fortsatt att stadigt minska, mycket på grund av EU-åtgärder, så har den totala invandringen fortsatt på samma nivå som tidigare.

Svenskarna har redan hunnit bli minoritet i en rad olika svenska kommuner:

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