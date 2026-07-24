Elon Musk: "Svenska folket dör ut"

Det började med att Peter Imanuelsen, känd på X som Peter Sweden, skrev följande inlägg:

"Det känns som att det Sverige som jag kände och växte upp i inte längre existerar. Det är en tragedi."

Han fick svar från X-ägaren Elon Musk.

"Svenska folket dör långsamt ut. Födelsetalen har varit långt under ersättningsnivån i årtionden."

The Swedish people are slowly dying out. Birth rates have been well below replacement for many decades. — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Elon Musk har vid upprepade tillfällen uttryckt sin förfäran över den mångkulturella utvecklingen i Sverige. År 2022 vann Tidöpartierna riksdagsvalet och utlovade ett "paradigmskifte" i invandringspolitiken. Men förutom att asylinvandringen har fortsatt att stadigt minska, mycket på grund av EU-åtgärder, så har den totala invandringen fortsatt på samma nivå som tidigare.

Svenskarna har redan hunnit bli minoritet i en rad olika svenska kommuner: