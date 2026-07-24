Elon Musk: "Svenska folket dör ut"

Det började med att Peter Imanuelsen, känd på X som Peter Sweden, skrev följande inlägg:
"Det känns som att det Sverige som jag kände och växte upp i inte längre existerar. Det är en tragedi."
Han fick svar från X-ägaren Elon Musk.
"Svenska folket dör långsamt ut. Födelsetalen har varit långt under ersättningsnivån i årtionden."
The Swedish people are slowly dying out. Birth rates have been well below replacement for many decades.
— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026
Elon Musk har vid upprepade tillfällen uttryckt sin förfäran över den mångkulturella utvecklingen i Sverige. År 2022 vann Tidöpartierna riksdagsvalet och utlovade ett "paradigmskifte" i invandringspolitiken. Men förutom att asylinvandringen har fortsatt att stadigt minska, mycket på grund av EU-åtgärder, så har den totala invandringen fortsatt på samma nivå som tidigare.
Svenskarna har redan hunnit bli minoritet i en rad olika svenska kommuner:
I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet:
Nya "migrationskartan" visar snabba trenden.
Även i stora delar av Stockholm domineras nu av personer med utländsk bakgrund. https://t.co/UM8Vx412PY
— Fria Tider (@friatider) November 7, 2025