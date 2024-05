Malmö: Tiotusentals i protest mot Israel

En marsch som gick från Stortorget till Mölleplatsen samlade enligt polisen 10–12.000 deltagare.

Nio personer har omhändertagits av polis och en person har gripits misstänkt för grovt brott mot knivlagen.

Även på andra håll i Malmö har det demonstrerats med anledning av Israels deltagande i Eurovision.

Det har inte rapporterats om några allvarligare incidenter.

BREAKING: Wow.



Happening now in Malmo, Sweden.



HUGE pro-Palestine protest opposing Israel’s participation in Eurovision.



pic.twitter.com/D6ZrOsswwP

— sarah (@sahouraxo) May 9, 2024