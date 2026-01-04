© FT BILD
 

Män gripna för våldtäkt efter hörsägen

Publicerad 4 januari 2026 kl 15.04

Inrikes. Två män i 25–30-årsåldern har gripits i norra Stockholm efter uppgifter om en misstänkt våldtäkt mot en kvinna i samma ålder.

Larmet kom in till polisen via en vän till en vän till kvinnan.

– Det rör sig om en tredjehandsuppgift som gav oss både information och en adress. Med stöd av de uppgifterna åkte vi till platsen och kunde gripa två män, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson till Aftonbladet.

När polisen kom till bostaden befann sig kvinnan där tillsammans med de misstänkta männen.

Det är i nuläget oklart om kvinnan själv har anklagat männen för någon våldtäkt eller om hon har förts till sjukvård, eller varför hon var kvar på platsen med de misstänkta våldtäktsmännen.

