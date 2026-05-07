© Expressen, Skärmdump
Expressens herrfotograf Anna-Karin Nilsson förevigar delar av showen.

Manlig strippshow tillbaka efter succé i Sverige

Publicerad 10 maj 2026 kl 14.41

Inrikes. Den australiska strippshowen Magic Men är tillbaka på Sverigeturné och har sålt slut på flera orter där kommunerna och Folkets hus välkomnat turnén. Samtidigt väcker föreställningen debatt om huruvida kvinnorna bakom besluten ägnar sig åt hyckleri.

Dela artikeln

Magic Men startade som ett gäng manliga strippor i Australien och uppträdde bland annat på möhippor och födelsedagsfiranden.

I Sverige har emellertid gruppen gjort särskilt stor succé eftersom svenska kommuner och Folkets hus, som är en del av den så kallade arbetarrörelsen, har samarbetat problemfritt med arrangörerna. Något som är ovanligt i striptease­sammanhang.

Förra gången gruppen var här gick Expressen ut i en ledare och förklarade att "manliga strippor är mindre sunkigt" än kvinnliga strippor.

Tidningen välkomnade därefter Tidöregeringens kriminalisering av Onlyfans 2025 och slog fast att "det är inte hyckleri, utan helt rimligt".

Expressens herrfotograf Anna-Karin Nilsson besökte samtidigt evenemanget. Hon är främst är känd för sina promotionbilder på denne gruppvåldtäktsman i samarbete med journalisen Nina Svanberg, men tog alltså även bilden ovan.

Idag, när Magic Men är tillbaka, förnekar Expressen återigen att tidningen ägnar sig åt hyckleri.

– När män sexualiserar kvinnor sker det mot en underton av våld, tvång och förnedring som vi i västvärlden har jobbat mycket med att få bort, men som vi fortfarande kämpar med. När kvinnor sexualiserar män finns inte samma tuffa historia. Därför får det anses ganska harmlöst, säger ledarskribenten Wilhelm Nyström till TV4 Nyheterna.

Linda Westerlind, politisk chefredaktör på Folkbladet, är mer kritisk och börjar prata om att man inte kan "köpa samtycke" och så vidare.

– Kan man då köpa deras samtycke till att exponera deras kroppar? Nej, säger jag. Jag tycker att det är etiskt fel, säger hon.

Hon medger dock att hon kan förstå Folkets hus bokning "utifrån samhällsperspektivet att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp".

Någon röst som inte hade ett feministiskt perspektiv på frågan förekom däremot inte i den svenska offentligheten under söndagen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 472490037

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 472490038

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Putin: Kriget i Ukraina snart slut

Tillfällig vapenvila pågår. Men efter tre dagar påbörjas krigandet igen.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.