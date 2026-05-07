Manlig strippshow tillbaka efter succé i Sverige

Magic Men startade som ett gäng manliga strippor i Australien och uppträdde bland annat på möhippor och födelsedagsfiranden.

I Sverige har emellertid gruppen gjort särskilt stor succé eftersom svenska kommuner och Folkets hus, som är en del av den så kallade arbetarrörelsen, har samarbetat problemfritt med arrangörerna. Något som är ovanligt i striptease­sammanhang.

Förra gången gruppen var här gick Expressen ut i en ledare och förklarade att "manliga strippor är mindre sunkigt" än kvinnliga strippor.

Tidningen välkomnade därefter Tidöregeringens kriminalisering av Onlyfans 2025 och slog fast att "det är inte hyckleri, utan helt rimligt".

Expressens herrfotograf Anna-Karin Nilsson besökte samtidigt evenemanget. Hon är främst är känd för sina promotionbilder på denne gruppvåldtäktsman i samarbete med journalisen Nina Svanberg, men tog alltså även bilden ovan.

Idag, när Magic Men är tillbaka, förnekar Expressen återigen att tidningen ägnar sig åt hyckleri.

– När män sexualiserar kvinnor sker det mot en underton av våld, tvång och förnedring som vi i västvärlden har jobbat mycket med att få bort, men som vi fortfarande kämpar med. När kvinnor sexualiserar män finns inte samma tuffa historia. Därför får det anses ganska harmlöst, säger ledarskribenten Wilhelm Nyström till TV4 Nyheterna.

Linda Westerlind, politisk chefredaktör på Folkbladet, är mer kritisk och börjar prata om att man inte kan "köpa samtycke" och så vidare.

– Kan man då köpa deras samtycke till att exponera deras kroppar? Nej, säger jag. Jag tycker att det är etiskt fel, säger hon.

Hon medger dock att hon kan förstå Folkets hus bokning "utifrån samhällsperspektivet att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp".

Någon röst som inte hade ett feministiskt perspektiv på frågan förekom däremot inte i den svenska offentligheten under söndagen.