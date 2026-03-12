"Massaker på småflickor": Meloni fördömer Trump-kriget

Under ett anförande i den italienska senaten riktade premiärminister Giorgia Meloni skarp kritik mot USA:s och Israels krig mot Iran.

Hon kopplade kriget till vad hon ser som en farlig trend där stater väljer att strunta i folkrätten när de ska lösa konflikter.

– Det är i denna kontext av en strukturell kris i det internationella systemet som vi också måste placera den amerikanska och israeliska interventionen mot den iranska regimen, sade Meloni.

Den italienska premiärministern, som länge har betraktats som en av Donald Trumps närmaste allierade i Europa, betonade samtidigt att Italien inte deltar i attackerna.

– Vi är inte i krig och vi vill inte gå in i ett krig.

Meloni tog också upp attacken mot en skola i staden Minab i södra Iran och fördömde det hon kallade en "massaker på småflickor". Cirka 165 skolflickor i åldrarna 7–12 dödades i den amerikanska bombattacken.

– På regeringens vägnar uttrycker jag mitt kraftfulla fördömande av massakern på flickor vid skolan i Minab i södra Iran, sade Giorgia Meloni enligt Middle East Monitor.

Skolan träffades av en amerikansk Tomahawk-robot och Pentagons bedömning är att man råkade träffa skolan "av misstag". President Donald Trump har dock samtidigt påstått att det var Iran som låg bakom attacken, ett påstående som det inte finns några bevis alls för.

Den italienska regeringen uppger att man försöker arbeta diplomatiskt tillsammans med andra europeiska länder. Samtidigt har Italien skickat luftförsvarssystem till Gulfstaterna och ett örlogsfartyg till Cypern, enligt regeringen för att skydda italienska medborgare och militär personal i regionen.